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НовостиПроисшествия13 марта 2023 14:07

В Ростове мужчину осудили на 3 года колонии за распространение детской порнографии

Срок определили по уголовной статье
Ангелина СКИБА
Приговор вынесли в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону

Приговор вынесли в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области за распространение детской порнографии 29-летний мужчина получил 3 года колонии общего режима. Об этом 13 марта сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, в июне 2021 года задержанный, находясь в Ростове-на-Дону, распространил через одну из социальных сетей ранее приобретенные изображения несовершеннолетней девочки.

После этого в отношении нарушителя нарушителя взяли под стражу, было возбуждено уголовное дело. Приговор в итоге вынесли по уголовной статье «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних».

Добавим, вердикт суда в силу пока не вступил, поэтому подозреваемый еще может оспорить меру наказания.

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