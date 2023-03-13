В Ростовской области утвердили порядок предоставления федеральной субсидии на газификацию для льготников

Для получения федеральной поддержки жителям области нужно обратиться в ближайший МФЦ Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области власти утвердили порядок предоставления федеральной субсидии для льготников. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Губернатор области Василий Голубев подписал постановление о правилах предоставления субсидии для льготной категории граждан. В нее входят участники Великой Отечественной войны, инвалиды и ветераны боевых действий, члены семей погибших и умерших участников и ветеранов, многодетные семьи и малоимущие граждане.

Так, для получения федеральной поддержки жителям области нужно обратиться в ближайший МФЦ с договором подрядной организации на выполнение работ по газификации, заключенный с 1 января 2023 года и документом, который подтверждает право на выплаты.

Напомним, что на территории Ростовской области согласно решению Василия Голубева с 1 января текущего года меры региональной поддержки на газификацию расширены.

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