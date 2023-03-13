Вместо офиса — гуси и овцы: Ростовчанин отказался от блестящей карьеры и уехал в село, чтобы возродить породы животных

Алексей Камчатный отказался от жизни в городе, чтобы выращивать в селе поголовье овец. Фото: из архива героя публикации

Алексей Камчатный из Ростовской области родился и вырос в маленьком селе в Сальском районе. Отец и дедушка парня были ветеринарами, поэтому дончанин с детства любил животных и знал, как с ними обращаться. После школы в родном селе юноша оставаться не стал. Уехал в Ростов, поступил на очное отделение исторического факультета, а через год – заочно на юрфак. Учеба Алексею давалось легко. С жильем проблем тоже не было.

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ И КАРЬЕРНЫЙ ВЗЛЕТ

- Квартиру в Ростове купили, поэтому о жизни в студенческом общежитии знаю лишь по рассказам друзей, - рассказывает Алексей.

К концу учебы юноша устроился на работу в областное правительство, в министерство ЖКХ. Всего за год сделал блестящую карьеру.

- Вырос на три ступени и стал главным специалистом. Для понимания, следующий по должности – руководитель отдела, - говорит собеседник.

Но карьера госслужащего, какие бы перспективы она не сулила, быстро разочаровала Алексея.

- Потому что стало скучно, - поясняет он.

О том, чем заниматься в жизни дальше, дончанин размышлял не дольше пяти минут.

- Вернулся в свое село Новый Егорлык, чтобы помогать отцу в разведении животных, - говорит мужчина.

Алексей имеет два диплома о высшем образовании. Фото: из архива героя публикации

ОВЕЧКИ – ПОД ОХРАНОЙ!

Несмотря на два диплома о высшем образовании в одном из лучших вузов юга страны и красивую трудовую книжку, Алексей с удовольствием стрижет овец и встречает гусей с водопоя. Хозяйство у Камчатных большое. Сегодня у фермеров 150 гиссарских овец – это самая крупная порода в мире.

- Вместе с ягнятами - 300 голов, - поясняет мужчина.

Кстати, овечки идут на пастбище под усиленной охраной, не только с пастухом, но и с собаками. Эта мера - вынужденная.

- В округе водятся и волки, и шакалы. Осенью случилось ЧП. Туманным утром стая шакалов загрызла овечку, - объясняет фермер.

По словам Алексея, шерсть у овечек низкого качества, использовать ее в производстве нельзя.

- Из плюсов – не приходится часто стричь овечек, но если понадобится, я могу это сделать, - продолжает мужчина.

У экс-выпускника исторического и юридического факультетов есть еще один необычный навык. Мужчина может принять роды у овечек.

- Обычно, животные сами с этим справляются, но иногда нужна помощь. К сожалению, бывают и несчастные случаи. Не так давно мы потеряли овцу, которая вынашивала двоих ягнят. Они в утробе переплелись ногами. Во время родов погибла и мать, и детеныши, - вспоминает он. – А зато другая легко родила тройню. Это первая многодетная мама в этом году.

ГУСИ-ЛЕБЕДИ

Кроме овец в хозяйстве Алексея есть и гуси, да не простые, а очень редкие.

- Держим те породы, которые исчезают, и их важно сохранить. На нашем подворье – холмогорская древняя порода, тульская горбоносая и горьковская бойцовская. Породы были известны еще в 18 веке. Это - те самые гуси, которых мы знаем по русским народным сказкам. Во время голода в 30-хх годах население их просто съело. Ущерб племенному генофонду нанесла и Великая Отечественная война. Немцы вывозили гусей из страны для разведения, - говорит Алексей.

Кстати, этих птиц, впрочем, как и овец, в хозяйстве на мясо не забивают.

- Продаем другим животноводам как племенной материал, для разведения, - делится дончанин.

СХВАТКА БЕЗ ПОБЕДИТЕЛЯ

Кроме сохранения редких пород мужчина ставит перед собой еще одну задачу – возрождение традиций.

- Речь идет о такой русской старинной забаве, как гусиные бои. Недавно мы впервые такие устроили. Привезли из Азова несколько гусей. Самки – обязательные участницы состязания, ведь ради них гусаки и вступают в бой, - поясняет Алексей.

Но вот только победителей в этой схватке не было.

- Оказалась ничья. Это связано с тем, что устроили бои в марте, а надо было в середине февраля, когда гуси создают пары. Тогда самцы более агрессивны, - говорит мужчина. – Предвосхищая реакцию зоозащитников, которые могут решить, что гусиные бои – негуманно, скажу – это естественное для птиц поведение.

Заниматься сельским хозяйством кроме отца Алексею помогает его девушка Ирина.

- Мы с ней вместе учились в университете. Она помогает мне с рекламой в сети, с какими-то организационными моментами. Она пока живет в Ростове, но мы думаем о том, чтобы и ей перебраться в село. Так что у на жизнь большие и личные планы, и профессиональные, - улыбнулся Алексей.

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