Ростовская область вошла в топ-3 регионов по количеству хлопков газа в многоэтажных домах

В Ростовской области с 2017 по 2023 годы произошло 7 хлопков газа в домах Фото: Олег ЗОЛОТО

Ростовская область стала третьей в стране по количеству взрывов газа в многоэтажных домах. Это следует из таблицы, которую составили аналитики РИА Новости на основе данных за 2017 - 2023 годы.

В указанный на Дону период произошло 7 несчастных случаев. Больше подобных инцидентов - 19 и 12 случаев соответственно - зарегистрировали только в Московской и Нижегородской областях. На четвертом месте с 6 случаями находится Краснодарский край.

Специалисты отмечают, что хлопки газа в домах происходят в том числе из-за самостоятельного подключения оборудования или изменений, которые без спроса вносят владельцы. Иногда на ситуацию влияют возраст установленной техники, а также изначальные ошибки застройщиков. Чаще всего проблемы с газом отмечают в домах, возведенных в 1960 и 1990 годах.

- Здания 1960 годов находятся в зоне риска из-за газового оборудования, которое начинает постепенно выходить из строя. В 1990 годы в стране царил хаос, поэтому качество проектирования и строительства газовой системы не всегда хорошо контролировали, - процитировали РИА Новости президента ГК «Городской центр экспертиз», почетного энергетика России Александра Москаленко.

Напомним, самый крупный по последствиям взрыв газа в Ростовской области зафиксировали в январе 2019 года в Шахтах. Тогда из-за ЧП в квартире на 9 этаже было разрушено два этажа подъезда. Погибли пять человек.

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