15 и 16 марта в Таганроге на несколько часов приостановят движение трамваев

Ограничения введут из-за технических работ
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростовской области на улицах Таганрога в течение двух дней на несколько часов будут приостанавливать работу трех трамвайных маршрутов. Об этом жителей и гостей города предупреждают местные власти.
- 15 и 16 марта с 12 до 15 часов движение трамваев № 5, 6 и 7 будет временно приостановлено, - говорится в сообщении.
Ожидаемые ограничения в движении общественного транспорта объяснили необходимостью проведения технических работ. Что конкретно будут делать в указанные промежутки времени, власти не уточнили.
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