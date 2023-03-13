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НовостиОбщество13 марта 2023 15:11

15 и 16 марта в Таганроге на несколько часов приостановят движение трамваев

Речь идет о маршрутах № 5, 6 и 7
Ангелина СКИБА
Ограничения введут из-за технических работ

Ограничения введут из-за технических работ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области на улицах Таганрога в течение двух дней на несколько часов будут приостанавливать работу трех трамвайных маршрутов. Об этом жителей и гостей города предупреждают местные власти.

- 15 и 16 марта с 12 до 15 часов движение трамваев № 5, 6 и 7 будет временно приостановлено, - говорится в сообщении.

Ожидаемые ограничения в движении общественного транспорта объяснили необходимостью проведения технических работ. Что конкретно будут делать в указанные промежутки времени, власти не уточнили.

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