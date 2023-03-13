Губернатор Ростовской области в прямом эфире рассказал о мерах поддержки участников СВО

Василий Голубев в прямом эфире ответил на вопросы жителей региона. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в прямом эфире телепрограммы «О главном» рассказал о том, какая помощь в регионе сегодня оказывается участникам специальной военной операции и их близким.

Василий Голубев также отметил, что специальный фонд для помощи защитникам Родины и их близким в донском крае будет сформирован после того, как эта структура заработает на федеральном уровне.

- Пока же мы продолжаем оказывать всю возможную поддержку мобилизованным и их родным. Перечень мер только расширяется, - прокомментировал губернатор и подчеркнул, что ни один из видов помощи участникам СВО отменятся не будет.

Итак, по словам губернатора, на Дону мобилизованные получили единовременную выплату в 150 тысяч рублей.

- Они и их родные освобождены от транспортного налога за 2021-2022 годы. Детям положены бесплатные путевки в лагеря, бесплатное горячее питание, первоочередное устройство в детский сад, бесплатное допобразование в госучреждениях, родным также оказывается помощь в устройстве на работу, - пояснил Василий Юрьевич. – Также оказываем помощь при социальной газификации. Кроме того, доходы мобилизованных не учитываются при предоставлении их семьям отдельных мер соцподдержки.

И это – далеко не все виды поддержки. Сегодня прорабатывается возможность социального сопровождения ветеранов СВО, семей погибших и раненых защитников Родины.

- Эта работа будет продолжаться дальше, - сказал глава региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы их помним и ждем»: ростовчанка отправила добровольцам в зону СВО 130 водолазок

Ростовская предпринимательница Ксения Дьячкова с марта занимается волонтерской работой. Сначала вместе с сообществом «Неравнодушные» она помогала вынужденным переселенцам на границе в Неклиновском районе, а сейчас собирает посылки для бойцов, которые находятся в зоне СВО (подробности)