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НовостиОбщество13 марта 2023 15:34

374,4 тысячи донских семей получили сертификаты на материнский капитал

Семьи воспользовались сертификатами на общую сумму 97 млрд рублей
Полина ШЕВЧЕНКО
374,4 тысячи донских семей получили сертификаты на материнский капитал.

374,4 тысячи донских семей получили сертификаты на материнский капитал.

Фото: Анастасия Осипова

За время работы программы маткапитала в Ростовской области было выдано 374, 4 тысячи сертификатов, сообщается на сайте правительства региона.

Деньгами госпрограммы воспользовались 248 семей на общую сумму 97 млрд рублей.

Сегодня сумма материнского капитала составляет 775 628 рублей. С 2020 года выплата назначается и за первого ребенка и составляет в этом году 586, 9 тысяч рублей. Размер выплаты на второго ребенка составляет 775, 6 тысяч рублей.

Материнский капитал можно оформить на портале Госуслуги, в офисе или на сайте ПФР.

Напомним, в 2023 году маткапитал проиндексировали на 11,9%.

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