374,4 тысячи донских семей получили сертификаты на материнский капитал. Фото: Анастасия Осипова

За время работы программы маткапитала в Ростовской области было выдано 374, 4 тысячи сертификатов, сообщается на сайте правительства региона.

Деньгами госпрограммы воспользовались 248 семей на общую сумму 97 млрд рублей.

Сегодня сумма материнского капитала составляет 775 628 рублей. С 2020 года выплата назначается и за первого ребенка и составляет в этом году 586, 9 тысяч рублей. Размер выплаты на второго ребенка составляет 775, 6 тысяч рублей.

Материнский капитал можно оформить на портале Госуслуги, в офисе или на сайте ПФР.

Напомним, в 2023 году маткапитал проиндексировали на 11,9%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Материнский капитал в Ростовской области 2023: рост выплат на первого и второго ребенка

В Ростовской области вырос размер материнского капитала на первого и второго ребенка (подробности)