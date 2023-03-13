Житель Азова пожаловался губернатору на разбитую дорогу возле районной больницы

Правительство Ростовской области.

Житель Азова пожаловался на разбитую дорогу на улице Степана Разина. Он обратился к губернатору в эфире программы «О главном».

По словам мужчины, ямы на участке затрудняют движение транспорта.

— Мы часто, проезжая по ней, цепляемся бамперам, днищами, здесь невозможно развернуться. А рядом районная больница, — рассказал местный житель.

Губернатор сообщил, что бюджет этого года предусматривает 200 млн рублей на ремонт дорог в Азове. Работы запланированы и на улице Степана Разина.

— На нее запланировано порядка 34 млн рублей. До конца октября капремонт на Степана Разина должен быть завершен, — прокомментировал Василий Голубев.

Он отметил, что плановый ремонт планируется начать в апреле — мае. До 1 декабря весь объем работ должен быть выполнен.

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