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НовостиОбщество13 марта 2023 15:58

Житель Азова пожаловался губернатору на разбитую дорогу возле районной больницы

Власти сообщили, что улицу отремонтируют до конца октября
Михаил СТРИЖЕВ
Правительство Ростовской области.

Правительство Ростовской области.

Житель Азова пожаловался на разбитую дорогу на улице Степана Разина. Он обратился к губернатору в эфире программы «О главном».

По словам мужчины, ямы на участке затрудняют движение транспорта.

— Мы часто, проезжая по ней, цепляемся бамперам, днищами, здесь невозможно развернуться. А рядом районная больница, — рассказал местный житель.

Губернатор сообщил, что бюджет этого года предусматривает 200 млн рублей на ремонт дорог в Азове. Работы запланированы и на улице Степана Разина.

— На нее запланировано порядка 34 млн рублей. До конца октября капремонт на Степана Разина должен быть завершен, — прокомментировал Василий Голубев.

Он отметил, что плановый ремонт планируется начать в апреле — мае. До 1 декабря весь объем работ должен быть выполнен.

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