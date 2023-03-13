Василий Голубев взял "на карандаш" уборку на Вертолетном поле в Ростове

Жительница Вертолетного поля пожаловалась на грязь и отсутствие уборщиков. Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Василий Голубев взял «на карандаш» уборку Вертолетного поля в Ростове. Об этом глава региона сообщил во время прямого эфира в телепрограмме «О главном» после жалобы жительницы района на грязь и отсутствие уборщиков в ее ЖК.

- Я отметил себе Вертолетное поле, - заметил Василий Юрьевич. - Обращу внимание, что создание комфортной городской среды сегодня — задача властей всех уровней. Это принципиальный проект, который все должны реализовывать. Он требует быстрой реакции властей.

Глава региона акцентировал внимание, что проблема с мусором должна решаться и в частном секторе, и на территории многоквартирных жилых комплексов.

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