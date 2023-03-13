На Дону временно отменят некоторые рейсы пригородных поездов

В период с 20 по 22 марта и с 27 по 29 марта будут отменены несколько электричек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В период с 20 по 22 марта и с 27 по 29 марта будет приостановлено движение ряда пригородных поездов направлением Ростов-Главный – Лихая. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Причиной станет ремонт железнодорожных путей.

Уточняется, что речь идет об электричках:

- № 6163 назначением Ростов Главный – Лихая (отправлением в 17.34, прибытием в 21.24);

- № 6164 назначением Лихая – Ростов Главный (отправлением в 04.40, прибытием в 08.46);

- № 6155 назначением Ростов Главный – Лихая (отправлением в 06.09, прибытием в 10.01);

- № 6156 назначением Лихая – Ростов Главный, (отправлением в 15.25, прибытием в 19.14).

Помимо этого, изменится расписание электричек по нескольким направлениям. Среди них «Ростов Главный – Лихая – Ростов Главный», «Усть-Донецкая – Ростов – Усть-Донецкая», «Глубокая – Кутейниково».

Ранее в Минтрансе рассказали, что за несколько месяцев 2023 года электричками Азов-Ростов было перевезено более 46 тысяч человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области посчитали пассажиров пригородных поездов

И рассказали, у кого пользуются популярностью электрички (подробности)