В Ростовской области в марте был зарегистрирован случай ботулизма. Фото: Оксана ЗУЙКО

В марте текущего года в городе Волгодонске был зарегистрирован один случай ботулизма, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Причиной отравления стало употребление в пищу консервированных грибов домашнего приготовления. Заболевшая скончалась.

В ведомстве еще раз напоминают о правилах домашнего консервирования и покупки готовых консервов. Специалисты призвали не покупать продукты домашнего консервирования на рынке и у случайных лиц, не нарушать технологию приготовления и не употреблять в пищу консервы из вздувшихся банок.

Однако если после употребления в пищу домашних консервов или копченой продукции вы почувствовали недомогание, в Роспотребнадзоре рекомендуют как можно скорее обратиться к врачу, а оставшуюся пищу сдать в лабораторию на исследование.

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