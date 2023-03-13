В Ростовской области в марте был зарегистрирован случай ботулизма.
Фото: Оксана ЗУЙКО
В марте текущего года в городе Волгодонске был зарегистрирован один случай ботулизма, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Причиной отравления стало употребление в пищу консервированных грибов домашнего приготовления. Заболевшая скончалась.
В ведомстве еще раз напоминают о правилах домашнего консервирования и покупки готовых консервов. Специалисты призвали не покупать продукты домашнего консервирования на рынке и у случайных лиц, не нарушать технологию приготовления и не употреблять в пищу консервы из вздувшихся банок.
Однако если после употребления в пищу домашних консервов или копченой продукции вы почувствовали недомогание, в Роспотребнадзоре рекомендуют как можно скорее обратиться к врачу, а оставшуюся пищу сдать в лабораторию на исследование.
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