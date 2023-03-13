Губернатор Ростовской области разъяснил меры социальной поддержки для семей с детьми

Губернатор Василий Голубев. Фото: сайт правительства Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в прямом эфире передачи «О главном» разъяснил новые меры социальной поддержки для семей с детьми.

По словам главы региона, на государственном уровне приняли решение упростить получение выплат по поддержке материнства и детства.

После этого Фонд пенсионного и социального страхования с января начал назначать и выплачивать ежемесячное пособие, которое объединило целый ряд мер поддержки: выплаты женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, выплаты на первого, третьего и последующих детей, а также на ребят от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет.

- Единое пособие назначается семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека, в 2023 году это 13 513 рублей. Родители должны подтвердить уровень своего заработка, имущество семьи. Отдельно подчеркну, что доходы мобилизованных не учитываются, - подчеркнул Василий Голубев.

К слову, деньги по ряду ранее оформленных пособий до конца года будут по-прежнему перечислять через органы соцзащиты.

- Сейчас, в переходный период, отмечается рост обращений на эту тему, специалисты органов соцзащиты и фонда внимательно разбираются в каждом случае, - добавил Василий Голубев.

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