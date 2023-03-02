Детские выплаты в Ростовской области за март: когда родители получат единое пособие

Выплаты должны начисляться за прошлый месяц и приходить всем в один день. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области все детские выплаты по линии Соцфонда, кроме ежемесячной из средств маткапитала, придут родителям на счет третьего марта. Деньги будут начислены за предыдущий месяц, сообщает пресс-служба Отделения Фонда пенсионного и социального страхования по Ростовской области.

По заявлениям на единое пособие, поданным в январе, деньги перечислили в течение пяти рабочих дней после вынесения положительного решения, а далее — по графику. Каждый месяц выплаты будут начисляться за предыдущий — в марте за февраль и так далее.

Добавим, с января 2023 года ежемесячная выплата на первого ребенка в семье до трех лет передана из органов соцзащиты Соцфонду, поэтому деньги были перечислены 17 января, а далее выплаты пошли по графику. В пятницу, 3 марта, родители получат детские выплаты за февраль.

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