В Ростове с начала года выполнен ямочный ремонт почти 20 тысяч кв м. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала 2023 года в Ростове-на-Дону подрядными организациями выполнен ямочный режим 19 812 кв. м. дорожного полотна, сообщает пресс-служба администрации города.

На прошлой неделе работы были выполнены в Пролетарском районе (улица 12-я Линия, улица 27-я Линия, улица 35-я Линия), в Первомайском районе (улица В. Пановой, улица 1-ой Конной Армии, улица Троллейбусная), в Ворошиловском районе (улица Борко, переулок Батумский, улица Атарбекова), в Октябрьском районе (переулок Вольный, улица Особенная), в Советском районе (улица Доватора, проспект Стачки, улица Содружества), в Железнодорожном районе (улица Трудящихся, улица Гусева, улица Толмачева).

На текущую неделю запланированы работы по улице Пацаева, улице Тимошенко, улице Менжинского, переулке Нахичеванский и некоторых других. Для их выполнения будут задействованы 10 бригад.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону объявили конкурс на ремонт дорог в двух районах города

Подрядчиков должны определить до конца месяца (подробности)