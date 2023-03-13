На все работы планируют выделить 38,9 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в Ростове-на-Дону объявили конкурс на ремонт дорог в двух районах города, Первомайском и Ворошиловском. Соответствующие тендеры можно найти на сайте госзакупок.

Обновить участок проезжей части на Конституционной, от Курчатова до Щербакова, собираются за 15,5 млн рублей, участок переулка Канонерского, от Фурмановской до Евдокимова, - за 8,8 млн рублей, переулок Дубовский - за 14,4 млн рублей.

Таким образом, на все работы планируют выделить 38,9 млн рублей. Эти деньги должны поступить из городского бюджета. Подрядчиков намерены утвердить 30 марта 2023 года. Заказчиком выступает дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону.

Добавим, ранее стало известно, что в Ростовской области планируют отремонтировать 23 дороги к Донбассу и Крыму. На обновление проезжих частей, предварительно, потребуется 2,5 млрд рублей.

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