Губернатор Ростовской области в прямом эфире рассказал о развитии приграничных районов

в Донецке приступили к реализации проекта по производству морозильных камер. Фото: пресс-служба Губернатора Ростовской области

Глава Ростовской области рассказал о развитии приграничных районов региона. О ближайших планах Василий Голубев сообщил в ходе прямого эфира программы «О главном» 13 марта.

По словам губернатора, через донской регион ведут все дороги. Сегодня главная задача — повысить привлекательность приграничных районов Ростовской области.

- Мы подписали соглашение с Луганском, а в скором времени планируем подписать и с Донецком для дальнейшего развития территории. Необходимо использовать максимальный потенциал регионов. Сегодня также мы работаем над корректировкой законодательства. Вносим предложения федеральному центру, чтобы создать более качественные условия для предпринимательства на этих территориях, - поделился Василий Голубев.

Например, в Донецке приступили к реализации проекта по производству морозильных камер. Так, в муниципалитете появятся порядка 100 рабочих мест. Отметим, что объем инвестиций составил порядка миллиарда рублей.

- Это даст возможность для развития не только приграничных территорий области, но и для наших соседей — Донецкой, Луганской Республик, а также Запорожской и Херсонской областей, - отметил Василий Голубев.

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