В Ростовской области в ближайшие два года планируют построить 16 школ

За эти два года в регионе должны быть построены 16 школ на 14 тысяч мест
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростовской области в 2023 и 2024 годах планируют построить 16 школ. Об этом сообщил губернатор донского региона в ходе прямого эфира программы «О главном» 13 марта.
По словам главы области, за прошлый год в строй ввели 5 школ на 1400 мест и 21 детский сад на более, чем 2600 мест.
- В 2023 и 2024 годах сделаем упор на возведение школ. Впереди большой объем работ. За эти два года в регионе должны быть построены 16 школ на 14 тысяч мест, - отметил губернатор.
По словам Василия Голубева, одна из основных задач — минимизировать число школьников, которые учатся во вторую смену.
В некоторых микрорайонах Ростова и других муниципалитетах требуется значительное ускорение строительства и ремонта образовательных объектов.
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