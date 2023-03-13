Инвалид из Ростовской области добилась получения лекарства через прокуратуру.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Женщину-инвалида из Каменска-Шахтинского обеспечили необходимыми лекарствами после вмешательства прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
У женщины был диагностирован хроническое офтальмологическое заболевание. Врачом городской больницы ей выписан льготный препарат.
Заявительница не сумела получить его.
Главврач больницы был привлечен к дисциплинарной ответственности. Сейчас пациентка обеспечена необходимым лекарством.
Ранее при помощи прокуратуры лекарственный препарат был получен для ребенка-инвалида. Врачебная комиссия выписала четырехлетнему мальчику препарат, который ему длительное время никто не предоставлял.
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