Инвалид из Ростовской области добилась получения лекарства через прокуратуру. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Женщину-инвалида из Каменска-Шахтинского обеспечили необходимыми лекарствами после вмешательства прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

У женщины был диагностирован хроническое офтальмологическое заболевание. Врачом городской больницы ей выписан льготный препарат.

Заявительница не сумела получить его.

Главврач больницы был привлечен к дисциплинарной ответственности. Сейчас пациентка обеспечена необходимым лекарством.

Ранее при помощи прокуратуры лекарственный препарат был получен для ребенка-инвалида. Врачебная комиссия выписала четырехлетнему мальчику препарат, который ему длительное время никто не предоставлял.

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