ДТП с пострадавшим произошло в Волгодонске

ДТП с одним пострадавшим произошло в Волгодонске.
Фото: Артем КИЛЬКИН
13 марта в 8.40 в Волгодонске, в районе дома № 9 по улице Прибрежной, произошло ДТП, в результате которого пострадал один из водителей. Об этом сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.
По предварительным данным, 74-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21150», при развороте не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем «Toyota RAV 4» под управлением 53-летнего водителя. От удара автомобиль «Toyota RAV 4» отбросило на тротуар.
В результате аварии пострадал водитель «ВАЗ 21150». Его с травмами доставили в больницу.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.
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