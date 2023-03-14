Василий Голубев обещал отремонтировать ямы на донских дорогах до 1 мая. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Работы по устранению ямочности на дорогах Ростовской области устранят до начала мая. Такое поручение дал губернатор региона Василий Голубев в эфире программы «О главном».

Глава региона отметил, что сегодня тема качества дорог – одна из наиболее популярных среди дончан.

Он призвал муниципалитеты и министерства реагировать на обращения граждан как можно скорее, несмотря на сложность объекта.

Губернатор заверил жителей региона, что вопрос ремонта участков дорог остается на постоянном контроле.

-До 1 мая мы должны убрать ямочность везде, где это возможно. Первый доклад поступит после 1 апреля, а дороги будут на постоянном сопровождении, такое поручение есть, - сказал Василий Голубев.

Он также поставил задачу начать плановые работы в апреле.

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