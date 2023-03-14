В Таганроге скончался автор учебников «Русский родной язык» Андрей Нарушевич

В Таганроге ушел из жизни кандидат филологических наук, автор школьных учебников «Русский родной язык» Андрей Нарушевич, сообщает пресс-служба Таганрогского института имени А. П. Чехова.

Андрею Нарушевичу было 52 года. В последние годы жизни он был заведующим кафедры русского языка и литературы Таганрогского института имени А. П. Чехова.

Андрей Нарушевич успевал совмещать работу в вузе и школе, вести курсы повышения квалификации для учителей, быть зампредседателя региональной комиссии по проверке ЕГЭ по русскому языку, создавать учебники для школьников, участвовать в реализации ряда грантов.

Прощание с Андреем Нарушевичем состоится во вторник, 14 марта, в 12.00 в Таганрогском институте имени А. П. Чехова.

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