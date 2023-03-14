В Ростовской области от коронавируса вылечились еще 85 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Ростовской области от коронавируса вылечили еще 85 пациентов, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

За 24 часа медики выявили 83 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 22 пациентам понадобилась госпитализация.

На сегодняшний день Ростовская область находится на 9 месте среди регионов России по показателям заболеваемости коронавирусом.

Всего за период пандемии в регионе выявили 447 162 заболевших. Исследование по диагностике инфекции прошли более 10 миллионов человек.

Медики напоминают о важности соблюдения группами риска гигиены и ограничения посещения общественных мест.

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