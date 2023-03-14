Во вторник 14 марта в Ростове отключат электричество. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Во вторник, 14 марта, в Ростове прекратят подачу электричества в десятки домов на нескольких улицах, сообщает «Донэнерго».

Причиной отключений станет техническое обслуживание электросетей.

Так, с 9.00 до 16.00 без света останутся дома по адресам улица 28-я линия 13; площадь Толстого 19/2; улица В. Черевичкина 9/9, проспект Космонавтов 26, 28, 30/22; улица Королева 22, 22Г, 24/2, 28А, переулок Университетский 19-35, 16-28; улица Петровская 25-43, 32-48

С 9.00 до 19.00 электроэнергии не будет на переулке Халтуринский 163, улице Коровкина 21-45, 20-46; улице 12-го февраля 64, 64А-98; переулке Гвардейский 79-85; переулке Скрыпника 59-63, 64-68; переулке Халтуринский 163.

С 9.00 до 15.00 свет отключат по адресам улица Пушкинская 55-87; переулок Соборный 29, 32/73, 34, 36; проспект Буденновский 44-46; М.Горького 113, 117-119, 82-90; улица Пушкинская 57-85.

С 8.30 до 16.40 временно прекратят подачу электричества по адресам улица Рябышева 68-92, 95-127; переулок Клавишный 21-43, 28-38; улица Черевичкина 80-90.

С 9.00 до 17.00 работы проведут по адресам переулок Днепровский 115/1, 118, 120Д, 122А, улица Белорусская 37-61, 2-80; улица Киргизская 31-37, 38-48; переулок Хибинский 65-91, 66-90; переулок Кубанский 69-115, 68-108; переулок Манычский 33-91, 36-92; переулок Сальский 33-101, 44-82; переулок Медведицкий 47-71, 48-66; переулок Хопёрский 39-41, 44-48; переулок Донецкий 39-69, 66-96; переулок Игарский 63-83, 66-84; переулок Днепровский 63-79, 64-78, ул. 1-я Краснодарская 19а; улица 2-я Краснодарская 67-91, 22, 32; улица Доброхимовская 20-72, 15-75; улица 1-я Круговая 24-32, 25-31; улица 3-я Круговая 33-37, 44-46.

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