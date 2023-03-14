14 марта в Ростове ожидается небольшая облачность и средние температуры. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 14 марта, в Ростове ожидается небольшая облачность, сообщает Росгидрометцентр.

Днем температура воздуха поднимется до отметки +9-11 градусов. Восточный и юго-восточный ветер разовьет скорость до 7-12 метров в секунду.

Осадков синоптики не прогнозируют.

Ранее климатолог Александр Иошпа спрогнозировал жителям региона резкие перепады температур. По его словам, погода в марте будет немного ниже нормы. Кроме того, в марте ожидаются дождливые дни.

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