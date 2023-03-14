В Роспотребнадзоре заявили об ухудшении качества воды на территории Ростовской области

На Дону предложили ужесточить контроль за качеством питьевой воды Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области за год ухудшилось качество воды, которую подают потребителям. Об заявил заместитель руководителя донского управления Роспотребнадзора Анатолий Конченко.

Судя по статистике, в 2022 году в 9,6 % пробах, взятых с поверхностных источников, были превышены допустимые концентрации по санитарно-химическим показателям, по микробиологическим показателям не соответствовали 28,4 % проб.

Превышение норм отметили в 68,1 % образцов, взятых из подземных источников. Они не подходили по цветности, мутности, наличию марганца, сероводорода, нитратов и аммиака. Еще 3,9 % заборов воды в этом сегменте не прошли по микробиологии.

В городах по санитарно-химическим показателям в целом не подошли 16,1 % проб, в муниципалитетах - 49,7 %, по региону - 31,9 %. По микробиологическим показателям в городах не соответствовали 1,7 % проб, в муниципалитетах - 2,9 %, в целом по региону - 2,2 %.

По мнению Анатолия Конченко, качество воды снизилось из-за ряда причин: состояния подземных источников, нарушения режима эксплуатации зон санитарной охраны, изношенных водопроводов, некачественного лабораторного контроля.

Представитель Роспотребнадзора предложил ужесточить контроль за качеством питьевой воды на разных этапах ее доставки, а также упорядочить работу в границах зон санитарной охраны водоснабжения.

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