В Ростовской области создадут Фонд адресной помощи семьям погибших и ветеранов СВО

В Ростовской области поддерживают семьи погибших и раненых бойцов Фото: Александр БОЙКО

В Ростовской области создадут территориальное отделение фонда помощи семьям погибших бойцов и ветеранов специальной операции. Новая структура появится после формирования организации на федеральном уровне, сообщил в программе «О главном» губернатор Василий Голубев.

При этом глава региона напомнил, что в Ростовской области уже действуют различные виды поддержки для мобилизованных военных, а также их родных.

Например, были введены единовременные выплаты по 150 тысяч рублей, отменили транспортный налог за 2021-2022 годы, организовали бесплатное горячее питание для детей и путевки в лагеря отдыха, оказывается помощь в трудоустройстве людей и газификации домов (выплаты до 100 тысяч рублей). Этот перечень расширяется.

На сегодняшний день в регионе также поддерживают семьи погибших и раненых бойцов. В дополнение к выплатам Минобороны России из областного бюджета перечисляют по 2 млн рублей близким погибших участников СВО или по 600 тысяч рублей воинам, получившим тяжелое ранение.

- Прорабатываем возможность социального сопровождения ветеранов СВО, семей погибших и раненых. Здесь требуется решение самых разных вопросов. Таких как психологическая поддержка, педагогическая помощь, социальные выплаты, юридическая поддержка. Это и многое другое мы будем реализовывать в полной мере. В связи с поручением руководителя государства все вопросы находятся на особом контроле и сопровождении, - подчеркнул губернатор Василий Голубев.

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