Засеять предстоит порядка 1,8 млн гектаров. Фото: правительство Ростовской области

В Ростовской области начались весенние полевые работы. Об этом сообщили на сайте правительства Ростовской области.

По словам первого заместителя губернатора донского региона Виктора Гончарова, в начале марта в ходе сельхозвыставки «Интерагромаш» Василий Голубев дал старт весенним полевым работам.

- Буквально спустя несколько дней в хозяйствах южных районов началась подкормка озимых, а на выходных ряд хозяйств начали яровой сев. Осенью прошлого года донскими аграриями было засеяно 2,9 млн гектаров озимыми культурами, взошло из них порядка 99%. На сегодняшний день подкормлено минеральными удобрениями уже более 1,3 млн гектаров, или 45% от запланированных площадей. Яровыми культурами засеяно уже 4,8 тысячи гектаров, - отметил в ходе заседания Виктор Гончаров.

Открыли новый посевной сезон аграрии из Егорлыкского, Зерноградского, Сальского, Азовского, Матвеево-Курганоского и других районов. Засеять предстоит порядка 1,8 млн гектаров. Площадь под картофель и овощи открытого грунта составят 6,7 и 6,3 тысячи гектаров. Под сахарной свеклой – 16,5 тысячи гектаров.

Общая посевная площадь в Ростовской области в текущем году составила 4,9 млн гектаров.

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