Компания из Москвы будет заниматься ремонтом Ростовского цирка

Стоимость всех работ оценили в 87 млн рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ремонтом здания Ростовского цирка займется московская компания. Соответствующая информация появилась на сайте «Госзакупок».

Отметим, что стоимость работ оценили в 87 миллионов рублей. Подрядчикам необходимо за год убрать дефекты в здании цирка, заменить коммуникации, а также отреставрировать фасад.

Сама компания имеет большой опыт с объектами культурного наследия. Так, предприятие занималось реставрацией Ростовского кремля, зданием ГИТИСа и работала с Третьяковской галереей.

Отметим, что Ростовский цирк является объектом культурного наследия регионального значения. Само здание возвели в 1957 году.

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