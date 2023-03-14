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НовостиОбщество14 марта 2023 8:44

Компания из Москвы будет заниматься ремонтом Ростовского цирка

Стоимость всех работ оценили в 87 млн рублей
Лейла МИРИШОВА
Стоимость всех работ оценили в 87 млн рублей

Стоимость всех работ оценили в 87 млн рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ремонтом здания Ростовского цирка займется московская компания. Соответствующая информация появилась на сайте «Госзакупок».

Отметим, что стоимость работ оценили в 87 миллионов рублей. Подрядчикам необходимо за год убрать дефекты в здании цирка, заменить коммуникации, а также отреставрировать фасад.

Сама компания имеет большой опыт с объектами культурного наследия. Так, предприятие занималось реставрацией Ростовского кремля, зданием ГИТИСа и работала с Третьяковской галереей.

Отметим, что Ростовский цирк является объектом культурного наследия регионального значения. Само здание возвели в 1957 году.

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