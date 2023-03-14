Жителям Ростовской области объяснили «скачки» размера соцнормы на электричество

Социальная норма в Ростовской области действует с 2013 года Фото: Тимур ХАНОВ.

В Ростовской области размер социальной нормы на электричество в течение года «скачет» из-за коэффициента сезонности. Такое пояснение дали в пресс-службе «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

- Размеры оплаты устанавливает Региональная служба по тарифам. В июне, июле и августе к соцнорме применяется повышающий коэффициент 1,1. Это связано c климатическими особенностями региона и массовым использованием кондиционеров в летнее время, - разъяснили в компании.

Пример социальной нормы в июне на человека, который проживает в квартире один: 96 кВт/ч * 1,1 = 105,6 кВт/ч.

В феврале, марте и апреле, применяется понижающий коэффициент 0,9. Пример для марта: 96 кВт/ч * 0,9 = 86,4 кВт/ч.

- В остальные месяцы социальная норма не изменяется. Просмотреть актуальный размер платы можно в счете или личном кабинете клиента, - добавили в «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Напомним, социальная норма в Ростовской области действует с 2013 года. Это минимальный объем потребления электроэнергии, который оплачивается по сниженному тарифу.

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