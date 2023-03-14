В Ростове после ночного ДТП на Стачки два водителя попали в больницу

На проезжей части столкнулись Toyota Camry и Hyundai Accent. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростове-на-Дону после ночного ДТП на Стачки два водителя попали в больницу. Об этом сегодня, 14 марта, сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по донскому региону.

По данным ведомства, авария произошла вчера около 22:30. Предварительно, 20-летний водитель Toyota Camry на перекрестке проехал на красный сигнал светофора и врезался в поворачивающий налево Hyundai Accent под управлением 41-летнего мужчины.

- В результате ДТП водители получили травмы и были доставлены в больницу. Сотрудники полиции сейчас устанавливают детали произошедшего, - прокомментировали в УГИБДД.

Как добавили в пресс-службе донского управления МЧС, вчера около 22:39 спасатели выезжали на Стачки, 25. Специалисты помогли отключить аккумуляторные батареи в машинах и убрали горюче-смазочные материалы. На месте работали 7 человек, было задействовано 2 единицы техники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове задержали троих участников банды, устраивавшей фиктивные ДТП

Известно, что предполагаемого организатора взяли под стражу (подробности)