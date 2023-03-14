В Ростовской области с 8 марта ищут 37-летнюю жительницу Таганрога

Женщина пропала без вести неделю назад. Фото: группа в VK отряда «ЛизаАлерт»

В Ростовской области с 8 марта 2023 года, то есть уже неделю, разыскивают 37-летнюю Ольгу Бутенко из Таганрога. Ориентировку распространил поисковой отряд «ЛизаАлерт».

Приметы: рост 167 см, нормальное телосложение, рыжие волосы, зеленые глаза.

Одета в черную куртку с серым меховым воротником, красное платье, обута в красные сапоги.

Если выдели женщину или знаете, где она находится, нужно срочно позвонить по номерам: 8 (800) 700-54-52 или «112».

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