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НовостиОбщество14 марта 2023 10:16

В Ростовской области возбудили уголовное дело о проблемах с участками Красного Сада

В ходе расследования правоохранители установят должностные лица администрации Азовского района
Лейла МИРИШОВА
В ходе расследования установят должностные лица администрации Азовского района

В ходе расследования установят должностные лица администрации Азовского района

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Азовском районе возбудили уголовное по статье «Халатность» после нарушения жилищных прав граждан. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.

По информации ведомства, 28 февраля этого года в эфире одного из федеральных каналов появился сюжет, где из-за действий чиновников Азовского района, граждане, которые проживают и строят частные дома в поселке Красный Сад, могут остаться без жилья. Причиной такого исхода стал перевод жилой территории в разряд сельхозземель.

- По уголовному делу выполняются необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования установят должностные лица администрации Азовского района, чьи действия повлекли нарушение прав и законных интересов граждан, - сообщили в ведомстве.

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(Подробности)