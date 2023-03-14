Сити-менеджер Ростова заподозрил частных перевозчиков в уклонении от уплаты налогов

В муниципальной компании водители зарабатывают 57-58 тысяч рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Частные перевозчики Ростова-на-Дону могут уклоняться от налогов и выдавать водителям общественного транспорта «серые» зарплаты «в конвертах». Такое предположение на планерном совещании озвучил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Глава администрации отметил, что «в муниципальной компании водители зарабатывают 57-58 тысяч рублей, тогда как в частных транспортных компаниях оплата с трудом дотягивает до 20 тысяч рублей».

- При такой разнице почему-то люди оттуда к нам в компанию переходить не стремятся. Возникает сомнение, возможно, там как-то больше платят и платят неучтенные средства. Теперь посчитайте процент, который не получает бюджет, причем разных уровней, в том числе городской. Это колоссальные деньги, - отметил Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер потребовал отчет по ситуации от директора департамента транспорта Ростова-на-Дону Вадима Шкабарни.

- Самое больше частное предприятие платит водительскому составу примерно по 31 тысяче рублей. Все остальные предприятия - по 28 тысяч рублей, еще две организации - по 22 и 19 тысяч рублей. Письма направили во все налоговые органы и в прокуратуру. Представители прокуратуры уже проводят проверки, - прокомментировал Вадим Шкабарня.

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