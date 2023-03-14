Отдел по мобилизационной работе администрации Ростова-на-Дону возглавил Сергей Фукалов

Сергей Фукалов стал начальником отдела по мобилизационной работе городской администрации. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону начальником отдела по мобилизационной работе городской администрации назначили Сергея Фукалова. Об этом во время планерного совещания сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Сергея Вадимовича хорошо знаем. Он занимал должность в администрации Железнодорожного района, теперь пошел на повышение, - отметил Алексей Логвиненко.

Глава администрации напомнил также, что Пролетарский район Ростова-на-Дону возглавил ранее возглавил Михаил Васильев. Чиновник сменил в должности Егора Долматова, который стал заместителем сити-менеджера Таганрога по вопросам ЖКХ.

Добавим, сегодня же стало известно о предполагаемой отставке заместителя директора управления ЖКХ Пролетарского района Ростова Владимира Кулькова. По предварительным данным, специалист решил покинуть должность в связи с переводом на новое место работы.

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