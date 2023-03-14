В Ростове заместитель Стеллы Руф уволился из управления ЖКХ Пролетарского района

Ранее двое управленцев из Пролетарского района Ростова заняли новые должности в Таганроге Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону приняли отставку заместителя директора управления ЖКХ Пролетарского района города Владимира Кулькова. Об этом сообщает портал 1rnd.ru.

По данным издания, предварительно, специалист решил покинуть должность в связи с переводом на новое место работы.

Напомним, Владимир Кульков был заместителем Стеллы Руф, которая ранее перешла с поста директора управления ЖКХ Пролетарского района в Таганрог. Об этой кадровой перестановке стало известно в феврале 2023 года.

До этого, в январе 2023 года, должность руководителя Пролетарского района донской столицы покинул Егор Долматов. Чиновник также перевелся в Таганрог, став заместителем сити-менеджера по вопросам ЖКХ.

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