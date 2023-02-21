Экс-директор УЖКХ Пролетарского района Ростова перейдет на новый пост в Таганрог

На какую должность претендует управленец, пока неизвестно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области экс-директора управления ЖКХ Пролетарского района Ростова-на-Дону Стеллу Руф планируют назначить на новый пост в Таганроге. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает портал 1rnd.ru.

Пока неизвестно, на какую должность рассматривают нового управленца. Официального комментария журналисту «КП - Ростов-на-Дону» местные власти не предоставили.

Также не стали подтверждать возможное назначение Стеллы Руф в МКУ «Благоустройство» Таганрога. По одной из версий, специалиста могли пригласить на руководящую должность в эту организацию.

Напомним, об отставке директора управления ЖКХ Пролетарского района стало известно буквально на днях, в феврале. Предварительно, Стелла Руф уволилась по собственному желанию. Перед этим должность главы администрации Пролетарского района Ростова покинул Егор Долматов. Сейчас чиновник работает заместителем сити-менеджера Таганрога по вопросам ЖКХ.

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