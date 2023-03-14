Жителям Ростовской области напомнили, как обезопасить дом при эксплуатации газового оборудования

Возможность подключения газового оборудования получили более 17 тысяч домовладений
Фото: Олег ЗОЛОТО
Жителям Ростовской области рассказали о причинах несчастных случаев при использовании газового оборудования, а также напомнили основные правила безопасности. Рекомендации предоставили в компании «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону».
- Основные причины возможных несчастных случаев - ненадлежащая работа дымовых и вентиляционных каналов и нарушение правил эксплуатации оборудования, - отметили в компании.
Нужно помнить и выполнять следующие правила:
- регулярно проверять наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, не перекрывать вентиляционный канал, не отключать датчик тяги;
- обеспечивать постоянный приток воздуха (через форточку, приточный клапан, подрез двери);
- не использовать электромеханическую вытяжку при закрытых окнах и работающих газовых приборах и не перекрывать шибер печной горелки;
- не использовать газовые плиты для обогрева;
- не подключать газовые приборы самостоятельно.
Ежегодно следует проводить техническое обслуживание приборов и не реже трех раз в год должны проверять дымовые и вентиляционные каналы. Для этого необходимо привлекать специалистов.
- По закону, содержание дымовых и вентиляционных каналов осуществляется ответственными за содержание общего имущества в многоквартирном доме либо путем заключения договора об их проверке, а также, при необходимости, об очистке и (или) о ремонте с организацией, осуществляющей указанные работы, - пояснили жителям региона.
По данным властей, Ростовская область сейчас входит в число регионов-лидеров по социальной газификации. По итогам 2022 года плановые показатели были перевыполнены, и возможность подключения получили более 17 тысяч домовладений.
Сейчас для улучшения мер соцподдержки отдельных категорий граждан размер компенсации по оплате расходов на газификацию жилья увеличен с 50 до 100 тысяч рублей на одну постройку.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жителям Ростовской области объяснили «скачки» размера соцнормы на электричество
Изменения связаны с применением понижающего и повышающего коэффициентов (подробности)