Жителям Ростовской области напомнили, как обезопасить дом при эксплуатации газового оборудования

Возможность подключения газового оборудования получили более 17 тысяч домовладений Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителям Ростовской области рассказали о причинах несчастных случаев при использовании газового оборудования, а также напомнили основные правила безопасности. Рекомендации предоставили в компании «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону».

- Основные причины возможных несчастных случаев - ненадлежащая работа дымовых и вентиляционных каналов и нарушение правил эксплуатации оборудования, - отметили в компании.

Нужно помнить и выполнять следующие правила:

- регулярно проверять наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, не перекрывать вентиляционный канал, не отключать датчик тяги;

- обеспечивать постоянный приток воздуха (через форточку, приточный клапан, подрез двери);

- не использовать электромеханическую вытяжку при закрытых окнах и работающих газовых приборах и не перекрывать шибер печной горелки;

- не использовать газовые плиты для обогрева;

- не подключать газовые приборы самостоятельно.

Ежегодно следует проводить техническое обслуживание приборов и не реже трех раз в год должны проверять дымовые и вентиляционные каналы. Для этого необходимо привлекать специалистов.

- По закону, содержание дымовых и вентиляционных каналов осуществляется ответственными за содержание общего имущества в многоквартирном доме либо путем заключения договора об их проверке, а также, при необходимости, об очистке и (или) о ремонте с организацией, осуществляющей указанные работы, - пояснили жителям региона.

По данным властей, Ростовская область сейчас входит в число регионов-лидеров по социальной газификации. По итогам 2022 года плановые показатели были перевыполнены, и возможность подключения получили более 17 тысяч домовладений.

Сейчас для улучшения мер соцподдержки отдельных категорий граждан размер компенсации по оплате расходов на газификацию жилья увеличен с 50 до 100 тысяч рублей на одну постройку.

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