Пост ДПС собираются установить на въезде в Ростов со стороны левого берега

Пост ДПС на въезде в город намерены установить ростовские власти Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону должны построить новый парковочный комплекс, а также возвести на въезде в город стационарный пост ГИБДД. Эти планы на совещании озвучил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Глава администрации узнал из отчета, что территории левого берега Дона собираются отвести под плоскостные стоянки, и этот проект уже привлек одного из инвесторов.

- На следующей неделе проведем совещание по этому вопросу. Обсудим финансирование и сроки. Нужен анализ, особенно по тем площадкам, где наблюдается максимальное скопление грузовых автомобилей. После этого мы сможем принять решение о том, когда у нас появится парковочное пространство, - сказал Алексей Логвиненко.

При этом сити-менеджер добавил, что в связке с основной темой необходимо обсудить установку поста ГИБДД.

- У нас сегодня идет реконструкция в районе железнодорожного моста. Там нужен пост, потому что это большой въезд в город. Можно поставить модульное здание. Перенести его нужно будет до развязки. В ином случае пост потеряет смысл, его тогда смогут объехать через левый берег, - пояснил Алексей Логвиненко.

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