В Ростове Роспотребнадзор нашел в продукции кафе японской кухни сальмонеллу

В ходе проверки заведения также выяснилось, что у сотрудников заведения не было медицинских книжек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону сотрудники Роспотребнадзора нашли в одном из кафе японской кухни сальмонеллу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 14 марта.

Согласно опубликованной информации, у сотрудника ростовского ресторана доставки японской кухни, где массово отравились граждане в прошлом году, обнаружили сальмонеллу. В ходе проверки заведения также выяснилось, что у сотрудников заведения не было медицинских книжек, а продукты хранились с нарушениями. Кроме того, сотрудники работали не в санитарной одежде, а на линии раздачи, ланч-боксе, доске и терке обнаружили бактерии группы кишечной палочки.

- Управлением подано исковое заявление в суд о признании действий ИП Ким Д.С. противоправными в отношении неопределенного круга потребителей, который впоследствии был удовлетворен судом в полном объеме, – сообщили в Роспотребнадзоре.

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