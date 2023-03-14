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НовостиОбщество14 марта 2023 13:11

Школы Ростова-на-Дону подключат к системе «Безопасный город» за 30,5 млн рублей

Городская дума уже выделила средства на проведение необходимых работ
Ангелина СКИБА
В систему интегрируют видеонаблюдение входных групп 101 учреждения

В систему интегрируют видеонаблюдение входных групп 101 учреждения

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону все камеры, установленные в городских школах, подключат к системе «Безопасный город». Об этом по итогам планерного совещания рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- На эти цели на 2023 год городская дума выделила более 12 млн рублей, еще более 9,2 млн рублей направят в 2024 году, а также 9,3 млн рублей - в 2025 году, - сообщил Алексей Логвиненко.

Глава администрации добавил, что в систему интегрируют видеонаблюдение входных групп 101 учреждения. Для этого на некоторых объектах должны обновить оборудование.

Добавим, подрядчиков, которые выполнят необходимые работы, планируют выбрать в ближайшее время, сейчас идут конкурсные процедуры.

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