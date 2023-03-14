Сити-менеджер Ростова сообщил о кадровых перестановках в администрации

В администрации Ростова произошли кадровые перестановки. Фото: администрация Ростова-на-Дону

В администрации Ростова произошли кадровые перестановки. Об этом сити-менеджер Алексей Логвиненко сообщил в ходе расширенного планерного совещания 14 марта.

Так, главой администрации Пролетарского района стал Михаил Васильев. По словам сити-менеджера, его уже многие знают, так как он работал ранее в администрации.

Отметим, что Михаилу Васильеву 57 лет. Он окончил Ростовский инженерно-строительный институт. После чего получил диплом юриста. Ранее он занимал должность главы администрации Советского и Октябрьского районов донской столицы.

В ходе совещания также стало известно, что должность начальника отдела по мобилизационной работе администрации Ростова занимает Сергей Фукалов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сити-менеджер Ростова заподозрил частных перевозчиков в уклонении от уплаты налогов

Сотрудники прокуратуры уже разбираются в ситуации

(Подробности)