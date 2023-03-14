Сити-менеджер Ростова сообщил о кадровых перестановках в администрации

В администрации Ростова произошли кадровые перестановки. Фото: администрация Ростова-на-Дону
В администрации Ростова произошли кадровые перестановки. Об этом сити-менеджер Алексей Логвиненко сообщил в ходе расширенного планерного совещания 14 марта.
Так, главой администрации Пролетарского района стал Михаил Васильев. По словам сити-менеджера, его уже многие знают, так как он работал ранее в администрации.
Отметим, что Михаилу Васильеву 57 лет. Он окончил Ростовский инженерно-строительный институт. После чего получил диплом юриста. Ранее он занимал должность главы администрации Советского и Октябрьского районов донской столицы.
В ходе совещания также стало известно, что должность начальника отдела по мобилизационной работе администрации Ростова занимает Сергей Фукалов.
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