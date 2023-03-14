В центре Ростова-на-Дону ограничат укладку разноцветной плитки разных размеров

Ростов планируют разделить на современную и историческую части. Фото: Мария ЛЕНЦ

В центре Ростова планируют ограничить укладку разноцветной плитки разных размеров. Об этом в ходе расширенного планерного совещания сообщил сити-менеджер города.

По словам Алексея Логвиненко, в донской столице необходим дизайн-код, который решит проблему облика города. Отметим, что губернатор Ростовской области дал поручение подготовить и утвердить дизайн-код города до конца 2023 года. Так, Ростов планируют разделить на современную и историческую части.

- Идем по улице Соколова и считаем — семь видов разной плитки, шесть цветовых оттенков. Ну кто что хочет, то и кладет», — добавил Алексей Логвиненко.

По словам сити-менеджера, дизайн-код поможет предпринимателям сэкономить время на взаимодействие с администрацией и утверждение проектов изменений принадлежащих им объектов.

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