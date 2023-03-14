В Ростовской области ученый объяснил обмеление реки Дон и призвал к экономии воды

Сокращение количества воды несет угрозу для людей и сельского хозяйства Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области постепенно происходит обмеление реки Дон. С 2007 года объем стока держится ниже средних многолетних значений XX века. Об этом сообщил директор Института наук о Земле ЮФУ Андрей Кузнецов.

- Происходит заиливание русла, исчезают полноценные весенние половодья. Еще сложнее обстоят дела с малыми реками бассейна, - отметил Андрей Кузнецов.

По мнению эксперта, основная причина снижения уровня воды и обмеления - изменение климата: растут температурные значения, увеличивается испарение, сокращается поступление весенних талых вод.

Также большое влияние оказывает деятельность человека. Например, из-за сельхозугодий Дон и реки его бассейна теперь перегорожены плотинами. Кроме того, немалая часть воды постоянно уходит на орошение и другие потребности жителей региона.

По словам Андрея Кузнецова, реке Дон, в отличие от малых водоемов его бассейна, «едва ли в обозримом будущем может грозить полное пересыхание». Однако негативные тенденции, связанные с уменьшением количества воды, все же несут серьезную угрозу для людей и хозяйства.

Эксперт призвал к «более экономному использованию воды», в том числе в сельском хозяйстве. Также, по мнению ученого, следует проверить гидротехнические сооружения и пруды, а после этого ликвидировать те из них, которые больше не нужны.

- Расчистка загрязненных и заросших русел малых рек имеет большое значение. Однако основные усилия следует направить на решение первостепенных задач, на борьбу с первопричинами. Без этого расчистка русел останется лишь борьбой с последствиями и сведет на нет все усилия, - подчеркнул Андрей Кузнецов.

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