В Новочеркасске готовятся к испытаниям родстера «Крым» на базе Lada Granta

Мелкосерийный выпуск двухместного автомобиля возможен уже в 2023 году Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области новочеркасские специалисты разработали свою собственную модель родстера или по-другому двухместного автомобиля «Крым». Об этом сообщили в ЮРГПУ (НПИ) имени Платова.

- Сейчас мы доросли до технически готового образца, на днях приступаем к ходовым испытаниям. Двигатель, трансмиссия, внутрикабинная часть уже готовы. Сейчас организуем стажировку наших преподавателей и студентов в МГТУ по изготовлению внешнего обвеса, - рассказал декан механического факультета вуза Владимир Черных.

Руководит проектом доцент ШАДИ Вадим Зубов, он следит за исполнением технической части. Доцент Андрей Азаренков ведет проектную работу и взаимодействует со студентами механического факультета.

Новочеркасцы собираются перевести автомобиль на альтернативные источники энергии. Один из вариантов развития проекта - «оборудование родстера электрической силовой установкой с перспективой перевода ее на водородные топливные элементы».

Мелкосерийный выпуск родстера на базе Lada Granta, возможен уже в 2023 году, после того, как разработчики закончат финальный прототип.

Добавим, идея создания молодежного авто изначально родилась в МГТУ имени Баумана. После этого к участию в проекте привлекли технические вузы страны, в том числе разработкой заинтересовались в ЮРГПУ имени Платова.

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