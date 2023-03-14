На левом берегу Дона в Ростове собираются построить новый парковочный комплекс

Территорию на левом берегу Дона намерены использовать под плоскостные стоянки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону, на левом берегу Дона, планируют построить парковочный комплекс в зоне промышленной разгрузки и погрузки товаров. Об этом сегодня, 14 марта, на планерном совещании отчитался заместитель сити-менеджера города по транспорту Дмитрий Симков.

- На сегодняшний день мы прорабатываем данную территорию для привлечения в оборот. С инвестором уже есть наработка. Данный участок можно использовать под плоскостные стоянки, - сообщил Дмитрий Симков.

Глава администрации Алексеем Логвиненко поддержал планы по озвученному проекту.

- На следующей неделе проведем совещание по этому вопросу. Обсудим финансирование и сроки. Нужен анализ, особенно по тем площадкам, где наблюдается максимальное скопление грузовых автомобилей. После этого мы сможем принять решение о том, когда у нас появится парковочное пространство, - сказал Алексей Логвиненко.

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