В Ростовской области браконьер выловил пиленгаса на 250 тысяч рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Донские пограничники задержали мужчину за транспортировку пиленгаса без документов, подтверждающих законность их добычи, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Ростовской области.

Правонарушителя на легковом автомобиле обнаружили в районе хутора Красный Пахарь Неклиновского района на берегу Азовского моря. В машине были обнаружены мешки с пиленгасом на сумму 250 тысяч рублей.

За нарушение правил и требований рыболовства в отношении задержанного возбуждено дело об административном правонарушении. Транспортное средство и рыба были изъяты.

Сейчас Пограничное управление проводит документирование признаков состава преступления.

Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы до 5 лет.

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