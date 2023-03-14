В Ростовской области браконьер выловил пиленгаса на 250 тысяч рублей.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Донские пограничники задержали мужчину за транспортировку пиленгаса без документов, подтверждающих законность их добычи, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Ростовской области.
Правонарушителя на легковом автомобиле обнаружили в районе хутора Красный Пахарь Неклиновского района на берегу Азовского моря. В машине были обнаружены мешки с пиленгасом на сумму 250 тысяч рублей.
За нарушение правил и требований рыболовства в отношении задержанного возбуждено дело об административном правонарушении. Транспортное средство и рыба были изъяты.
Сейчас Пограничное управление проводит документирование признаков состава преступления.
Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы до 5 лет.
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