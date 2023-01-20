В Ростовской области задержали браконьеров, которые ради добычи на 4 миллиона губили рыболовные угодья

У задержанных изъяли и улов, и технику. Фото: ПУ ФСБ по Ростовской области

В Ростовской области пограничники поймали браконьеров с уловом на сумму более 4 миллионов рублей. Такие новости для рыбного донского края не редкость, только порой у нарушителей находят орудия лова, которые губят рыболовные угодья и наносят природе ощутимый ущерб. Подробностями с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Ростовской области.

ДО ПЯТИ ЛЕТ КОЛОНИИ ЗА РЫБАЛКУ

Все произошло в хуторе Узяк в Азовском районе. Пограничный наряд задержал двух местных жителей на моторной лодке. У пойманных нашли донный трал и порядка 8 тысяч рыб — пиленгаса и карася. Транспортное средство и улов у нарушителей изъяли.

- Собираются материалы для возбуждения уголовного дела по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Максимальное наказание - лишение свободы на срок до пяти лет, - прокомментировали ход дела в ведомстве.

У браконьеров нашли около 8 тысяч рыб - пиленгаса и карася. Фото: ПУ ФСБ по Ростовской области

ВЫЛОВ БЕЗ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

В Южном научном центре РАН отметили, что незаконная добыча рыбных ресурсов оказывает катастрофическое влияние на экосистему реки Дон, Таганрогского залива и Азовского моря.

Использование донного трала браконьерами показывает их варварское отношение к живой природе, подчеркнули специалисты.

Ведь, чем мельче ячея, тем более мелкие рыбы попадают в сеть. И трал собирает практически всю биоту - мальков, водоросли и моллюсков, что нарушает баланс бентосных сообществ, то есть совокупность организмов, обитающих на грунте и в грунте дна водоемов, срывает со дна нерестовые кладки рыб.

Двое местных жителей орудовали на моторной лодке, ловили рыбу донным тралом - запрещенным орудием лова. Фото: ПУ ФСБ по Ростовской области

- Донный трал также разрушает донную структуру, поднимает донные осадки, а повышенная мутность воды оказывает негативное воздействие на гидробионтов - организмы, приспособленные к обитанию в водной среде, - добавили в ЮНЦ РАН.

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