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Общество4 февраля 2022 11:18

Пять лет колонии за одного осетра получили рыбаки из Ростовской области

За признанных браконьерами людей вступилась московская правозащитница
КАКАСЬЕВА Александра
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Приговор был озвучен в декабре 2021 года

Приговор был озвучен в декабре 2021 года

Фото: Олег Укладов

В Ростовской области шестерых рыбаков из Таганрога приговорили к 5 годам лишения свободы за улов весов 90 граммов. Информация об этом опубликована в картотеке городского суда Азова. Правозащитница Екатерина Гордон в своем инстаграм-акаунте заявила: «такое суровое решение нельзя назвать справедливым».

- Как правило, за незаконный вылов рыбы предусмотрено по шесть месяцев лишения свободы. Смягчить срок не помогли ни доводы адвокатов, ни правозащитников. Даже наличие детей и больных родителей не облегчили приговор, - пишет в соцсети Гордон

Правозащитница рассказала, что сети рыбаков были не предназначены для вылова ценных пород рыбы.

- Мы активно готовимся к предстоящему судебному процессу по обжалованию приговора, - добавила она.

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