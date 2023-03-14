В Ростовской области на охрану труда работодателям направят более 400 млн рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Объединенный социальный фонд по Ростовской области в 2023 году направит работодателям 420 миллионов рублей на обеспечение охраны труда, сообщается на сайте правительства региона.

В списке мероприятий по охране труда оказалось 16 пунктов. Это приобретение средств индивидуальной защиты, аптечек, обязательные медосмотры работников, проведение специальной оценки условий труда, обучение по охране труда и другое.

На меры, направленные на сохранение здоровья сотрудников работодатели могут использовать до 20% от общей суммы страховых взносов по обязательному соцстрахованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Подать заявление на финансовое обеспечение можно до 1 августа 2023 года через Госуслуги, в отделениях соцфонда, через Почту России или клиентские службы.

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