Батайчанка хотела взять в кредит миллион для телефонных мошенников. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительницу Батайска спасли от телефонных мошенников сотрудники полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

В феврале 2023 года женщине позвонил якобы сотрудник сервиса онлайн услуг. Мужчина предупредил, что на ее имя оформили кредит на миллион рублей. Чтобы прервать оформление кредита собеседник сказал продиктовать код из смс-сообщения. Женщина выполнила требование.

Позже звонил лжесотрудник службы безопасности одной из кредитных организаций. Он прислал ссылку, по которой женщине необходимо было перейти для подтверждения отказа от оформление кредита.

На следующий день женщине сообщили, что предотвратить кражу не удалось и нужно оформить новый кредит для погашения старого.

Женщина отправилась в банк и хотела взять кредит на миллион рублей. Там ее остановила сотрудница, заметив, что клиентка взволнована. Именно она и вызвала полицию.

В результате совершенных действий женщины с ее банковской карты злоумышленники списали 195 тысяч рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража». Сейчас отрудники полиции ищут подозреваемых в преступлении.

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